Enna: iniziativa di solidarietà dell’Ordine Costantiniano nella chiesa di San Tommaso

PUBBLICITÀ

Il Natale è ormai alle porte. La Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, come di consueto, ha effettuato ieri una donazione nel contesto del progetto “Briciole di Salute” presso la chiesa di San Tommaso di Enna, progetto ormai radicato come espressione massima di solidarietà da parte dell’Ordine, finanziato e fortemente voluto dalla Casa Reale di Borbone delle due Sicilie.

PUBBLICITÀ

In rappresentanza del “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio” erano presenti, guidati sapientemente in provincia di Enna dal Commendatore Matteo Bertino, il Cavaliere Ufficiale Alessandro Balsamo e i Cavalieri Marco Milazzo, Elio Virone, Giuseppe Mastrobuono, Giovanni Paternò, con la presenza delle dame Giuseppina Crescimanna e Angelica Zarba.

PUBBLICITÀ

Dopo la consegna al parroco della chiesa ospitante Don Salvatore Rindone della derrate alimentari destinate alle famiglie più bisognose con bambini da zero a tre anni della Diocesi di Piazza Armenia che ricadono nel progetto, si è celebrata la santa messa per ricordare le prossime festività che annunciano la nascita del Cristo Gesù.

In conclusione, prima della benedizione, il Commendatore Matteo Bertino ha portato un messaggio augurale da parte del Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano, S. Eminenza. R. Sig. Cardinale Marcello Semeraro, e da parte del Priore di Sicilia dell’Ordine, S. E. Arc. Vesc. Mons. Michele Pennisi. Infine il Cav. Elio Virone ha recitato la preghiera del Cavaliere Costantiniano.

Il Commendatore Bertino ha fatto giungere gli auguri e i complimenti per il costante impegno da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, e dalla Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano; parole di stima sono state espresse anche dal Delegato Vicario di Sicilia, Nobile Antonio di Janni, cav. di Gr. Cr. di Grazia per l’impegno costante e la numerosa presenza dei Cavalieri della provincia ennese.