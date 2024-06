Enna: iniziativa dell’Avis in Piazza Duomo

PUBBLICITÀ

Un’estate a tutta solidarietà quella in programma per l’Avis comunale di Enna, iniziata domenica 16 giugno con la Motopasseggiata “Metti in moto l’Avis”, iniziativa giunta alla sua ottava edizione, che ha visto i donatori avisini trascorrere una piacevole giornata alla scoperta di Nicosia e Mistretta. Ciò è stato reso possibile grazie alla partecipazione di Henna Centauri e Moto Club della Polizia di Stato e alla collaborazione e meravigliosa accoglienza dell’Avis di Mistretta e dell’Avis di Nicosia.

Giusto il tempo di posare le moto e i volontari avisini si sono concentrati sulla realizzazione dell’evento tanto atteso dell’anno, la X edizione della manifestazione “Fai il pieno di salute. Donare è benessere”, che quest’anno si svolgerà domenica in piazza Duomo ad Enna a partire dalle ore 8:00. Per la giornata saranno previste le predonazioni e donazioni sull’autoemoteca, in collaborazione con il Lions di Enna, screening dermatologico e diabetologico grazie alla collaborazione della Lilt di Enna, e fiore all’occhiello dell’evento, la caccia al tesoro “Avventura con AVIS, alla ricerca della solidarietà”, realizzata dai ragazzi dell’IIS Napoleone Colajanni di Enna, che stanno svolgendo il PCTO presso l’ associazione. La caccia al tesoro è aperta a tutta la cittadinanza che può iscriversi al link https://forms.gle/PEhJR8aoEf1LkNGu5. Sarà una scoperta nelle bellezze della città, con visita alla Torre di Federico, passando per il Museo delle Confraternite e giungere in Piazza Duomo. A chiudere la giornata i colori dei gruppi Kore e Folk Faiddri di Enna, evento organizzato in collaborazione con la Confraternita Maria SS. della Visitazione.

“Le nostre iniziative – sottolinea la presidente dell’Avis di Enna, Maria Elena Spalletta – sono mirate a promuovere la donazione del sangue e ricordare quanto un piccolo gesto che per noi dura dieci minuti per altri equivale ad una vita. Ci avviciniamo – continua la presidente – al periodo più critico dell’anno, le donazioni sono già in calo e non possiamo permettere che questo accada. Chiediamo ai nostri donatori di recarsi a donare, stiamo predisponendo anche delle donazioni serali. Lo scorso anno, grazie alla generosità dimostrata dagli avisini, siamo riusciti a non incorrere in emergenza, siamo certi che anche quest’anno i nostri donatori consentiranno lo stesso risultato”.