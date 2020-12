Enna: l’associazione “Il Solco” scende in campo per un sorriso di dolcezza ai più piccini

“La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte” recitava una nota filastrocca per bambini, tempo fa. Ma stavolta la Befana non viene più su una scopa, non ha la pelle avvizzita e il naso adunco. Ha invece il volto appassionato e soddisfatto dei giovani volontari dell’Associazione “Il Solco”, vestiti in maglioncini di filo, jeans e cappottini di panno.

Tutte le dolcezze che può contenere una calza rossa o verde della Befana, immaginatele… ecco, questa calza farà di certo felici i più piccini, specie in quelle famiglie che stanno vivendo con difficoltà il momento già drammatico di suo, quando a partire dall’1 gennaio verranno consegnate nelle case di alcuni bambini della nostra città.

L’iniziativa nasce dalla preziosa collaborazione con le Parrocchie di Sant’Anna, guidata dal Vicario Foraneo cittadino, Don Giuseppe Fausciana, e dalla Parrocchia di San Giovanni, sotto la guida invece di Don Giacomo Zangara, e vede il contributo anche dell’Agenzia Meffi (agenzia di distribuzione di caramelle e simili, NdR) e della Tabaccheria Capasso, e vedrà consegnare 50 calze piene di delizie al cioccolato, gommose e di tutte le specie di dolciumi.

“Abbiamo pensato che “dolcezza” è anche sinonimo di “sorriso”, e per questo abbiamo voluto portarlo come dono simbolico in decine e decine di famiglie che nella nottata dell’Epifania non avrebbero potuto permettersi altrimenti di aprire le porte alla vecchietta carica di dolciumi, senza così poter vedere la felicità riflessa sul viso del proprio bambino” dice il Presidente dell’Associazione, Salvatore Astorina.

“In un anno difficile come quello trascorso – prosegue Astorina – non abbiamo voluto fare mancare il nostro piccolo contributo per i bambini meno fortunati della nostra comunità. Noi ci siamo, per Enna”.

Toc toc… le Befane stanno per arrivare!

Giuliana Maria Amata