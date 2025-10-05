Enna: iniziativa dedicata all’agroecologia all’Azienda Agricola Barbagallo

PUBBLICITÀ

Sabato 18 ottobre 2025, presso l’Azienda Agricola Barbagallo di Enna, si terrà un appuntamento dedicato alla promozione dell’agroecologia nel Mediterraneo, organizzato dal Coordinamento Agroecologia Sicilia con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive.

L’iniziativa si svolgerà nello Spaccio Bio di Piazza Fratelli Di Dio e prenderà il via alle ore 18:00 con i saluti istituzionali di Paolo Gargaglione, presidente del Consiglio comunale di Enna, e Fabio Di Francesco, presidente Slow Food Sicilia.

Seguiranno gli interventi di Guido Bissanti, con la relazione “Dalla crisi alla rinascita: il tempo dell’agroecologia”; Biagio Barbagallo e Anna Franca Iannello, con l’approfondimento “I microrganismi all’origine della vita: forza e salute nel terreno, nella persona e nella casa”.

La serata si concluderà alle ore 20:00 con la cena dal titolo “Il sapore del Grano Antico e dell’orto nella città del Formaggio”, preparata con i prodotti dell’Azienda Agricola Barbagallo e del Caseificio Raja, a cura dello Spaccio Bio.

Per partecipare all’evento (conferenza e cena) è previsto un contributo di 20 euro. Prenotazioni al numero 349 066 5655.