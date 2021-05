Enna: inizia da Monza la stagione per il driver Simone Patrinicola

Inizia da Monza la nuova avventura per il Driver ennese Simone Patrinicola. Infatti da venerdì sarà impegnato in uno dei “Templi” del Motorsport mondiale dove domenica 30 maggio si disputerà la prima prova del Campionato TCR DSC Europe Endurance sulle 2 ore organizzato dal Gruppo Peroni. E Simone Patrinicola al volante di una Audi RS3 LMS TCR del Team campano HC Competion del patron Alessio Canonico, ed insieme al compagno di volante Gaetano Oliva, è pronto per cimentarsi in questa nuova sfida in un campionato altamente competitivo ma con la consapevolezza di poter fare bene.

“In questi mesi anche con i problemi legati alla pandemia in sintonia con il team abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile – commenta Simone Patrinicola – il team anche se giovane sta lavorando tantissimo cercando di non lasciare nulla al caso. Diciamo che le condizioni per fare bene ci sono tutte. Sta a noi che andremo al volante cercare di capitalizzare al massimo tutto il buon lavoro preparatorio svolto sino ad oggi. E sono convinto che insieme al mio compagno di guida daremo il massimo per ottenere il massimo”.

Domani venerdì 28 maggio le prove libere, sabato 29 maggio le qualifiche ufficiali e domenica 30 alle ore 10,30 il via alla gara sulle 2 ore. Chi volesse seguirla lo potrà fare sia sul Canale 813 piattaforma Sky che in streaming sui portati del Gruppo Peroni.