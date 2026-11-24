Enna, indennità del sindaco Crisafulli: De Rose e Lo Giudice chiedono chiarimenti

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La notizia di una possibile rinuncia del sindaco di Enna, Vladimiro Crisafulli, all’indennità di funzione è al centro di una richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri comunali di opposizione Ezio De Rose ed Emilia Lo Giudice. I due consiglieri, in una nota, sollevano alcuni interrogativi sulle ragioni dell’eventuale rinuncia e sulla possibile applicazione delle norme che disciplinano la cumulabilità dei trattamenti pensionistici degli ex parlamentari con le indennità derivanti da incarichi istituzionali.

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Secondo i firmatari, la questione merita un approfondimento pubblico, anche alla luce dell’adeguamento dell’indennità del sindaco a 9.660 euro mensili, disposto dalla Giunta comunale lo scorso 9 giugno: «Una vicenda che, tuttavia, merita qualche doveroso chiarimento. Considerata la rilevanza pubblica della questione e, soprattutto, la scarsa trasparenza con cui la Giunta l’ha sinora gestita, riteniamo opportuno ricostruire i fatti e fare luce sulle effettive ragioni che avrebbero indotto il Sen. Crisafulli a rinunciare all’indennità spettantegli per l’esercizio della carica di Sindaco».

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Nella loro ricostruzione, De Rose e Lo Giudice richiamano un articolo pubblicato da la Repubblica il 4 febbraio 2015, nel quale venivano riportati gli importi dei trattamenti previdenziali allora percepiti da Crisafulli, rispettivamente dal Senato della Repubblica e dall’Assemblea regionale siciliana. I consiglieri fanno inoltre riferimento al Regolamento delle pensioni dei senatori del 2012 e all’articolo 6 del Regolamento delle pensioni dei deputati dell’ARS, che prevedono specifiche condizioni e limitazioni alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti da determinati incarichi istituzionali.

Secondo De Rose e Lo Giudice, tali disposizioni potrebbero trovare applicazione anche nel caso del sindaco di Enna. A sostegno della loro interpretazione, i firmatari richiamano anche due sentenze della Corte costituzionale, la n. 277 del 2011 e la n. 67 del 2012, riguardanti l’incompatibilità tra determinate cariche elettive: «Sembrano, dunque, ricorrere entrambi i presupposti previsti dalle disposizioni in esame, con conseguente operatività del divieto di cumulo tra i trattamenti pensionistici maturati presso il Senato della Repubblica e l’ARS e l’indennità spettante per l’esercizio della carica di Sindaco».

Sulla base di questa interpretazione, i due consiglieri ipotizzano che l’eventuale rinuncia all’indennità possa essere collegata alla scelta di mantenere i trattamenti pensionistici maturati come ex parlamentare: «La rinuncia all’indennità di Sindaco, infatti, non appare riconducibile a un improvviso sussulto di generosità nei confronti delle casse comunali da parte di Crisafulli, improvvisamente folgorato sulla via del risparmio. Se non altro, il Sindaco vi ha rinunciato poiché ha deciso, legittimamente, di mantenere il trattamento pensionistico da ex Parlamentare, incompatibile con l’indennità di funzione prevista per l’assolvimento dell’incarico di Primo Cittadino. Se così fosse, ci auguriamo che lo stesso abbia già provveduto a restituire quando finora percepito in qualità di Sindaco di Enna».

De Rose e Lo Giudice chiedono quindi che Crisafulli riferisca in Consiglio comunale, chiarendo le ragioni dell’eventuale rinuncia all’indennità e se abbia provveduto agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti degli uffici parlamentari competenti: «In ogni caso, riteniamo che una vicenda di tale rilievo debba essere affrontata con la massima trasparenza, soprattutto nei confronti della cittadinanza».