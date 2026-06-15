Enna, indennità degli amministratori: Trovato fa chiarezza sui costi

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L’assessore Giuseppe Trovato interviene sul dibattito relativo all’incremento delle indennità degli amministratori locali del Comune di Enna: “Comprendiamo lo stupore e, per certi versi, lo smarrimento che ha suscitato in città la notizia dell’incremento delle indennità degli amministratori locali. Quello dei costi della politica è un tema molto sentito dalla popolazione, e c’è sempre qualcuno pronto a diffondere notizie non vere al solo scopo di alimentare il sentimento di sfiducia e disistima nei confronti del ceto politico”.

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Secondo Trovato, “nel caso che ci occupa, sono stati diffusi numeri e cifre che non corrispondono minimamente alla realtà, probabilmente a causa della frustrazione generata dai recenti risultati elettorali, e col solo scopo di mettere in cattiva luce la neonata Amministrazione”.

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L’assessore precisa quindi che “il vicesindaco, per esempio, non percepirà alcuna indennità, e ben 6 assessori su 8 la percepiranno dimezzata. Queste circostanze influiscono in maniera determinante sui costi complessivi dell’adeguamento, e chi non ne tiene conto è in palese malafede”.

Trovato rimarca poi che “si è trattato di un adeguamento normativo che risponde ad un preciso disegno del legislatore nazionale prima, e di quello regionale dopo, e che ha visto negli ultimi tre anni tutti i 108 Comuni capoluogo d’Italia, compresi quelli siciliani, di ogni colore politico, provvedere all’adeguamento anzidetto. Intendiamo precisare che abbiamo adottato questa scelta nella convinzione e consapevolezza che l’incremento sia coperto da uno specifico fondo regionale destinato a tale scopo. Ciò significa che se Enna non adegua le indennità, quel fondo verrà utilizzato per l’adeguamento operato da Caltanissetta, Ragusa, Trapani e da tutti gli altri Comuni che hanno adeguato”.

L’assessore ribadisce inoltre che “per questo adeguamento è stata fatta una variazione di bilancio di 43.700 euro. Questo il costo aggiuntivo per il 2026, rispetto allo stanziamento previsto per le precedenti indennità. Saremo più chiari: qualora ci dovessimo rendere conto che la Regione non rimborserà parte dell’incremento, interverremo un attimo dopo per non gravare di un solo euro sulle casse comunali. E’ giusto che la politica fatta bene abbia un costo, e noi siamo a lavoro 7 giorni su 7 per provare a far fronte a tutte le esigenze collettive, ma non intendiamo aggravare il bilancio comunale, già sofferente per colpe non certo addebitabili a noi”.

“Sperando di aver fatto definitivamente chiarezza sull’argomento, torneremo serenamente al nostro dovere, al servizio dei cittadini. Chi vorrà capire, capirà. Qualche altro fingerà di non capire e/o continuerà a rimestare nel torbido, come del resto aveva già fatto in campagna elettorale. Purtroppo per lui dovrà attrezzarsi di pazienza: la rivincita è prevista fra 5 anni”, conclude l’assessore Giuseppe Trovato.