Enna: incuria in contrada Ferrante

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del Comitato di Quartiere Ferrante a cura dei promotori Salvatore Astorina, Davide Vaneria e Omar Sutera.

“Un numero consistente di residenti ci ha segnalato lo stato di totale incuria in cui versano diversi appezzamenti di terreno adiacenti le case invasi dalle erbacce in cui prosperano roditori, zecche e ogni genere di animali molesti e che possono risultare pericolosi.

Una situazione difficile da decifrare ma problematica per tutti coloro che risiedono in quest’area. È necessario altresì una bonifica degli alberi siti in via Civiltà del Lavoro (già segnalati lo scorso ottobre) che con il tempo continuano a creare danni a tutto ciò che li circonda (strade, muri). Abbiamo chiesto più volte al comune di intervenire in maniera diretta per la bonifica dei luoghi ma tutto ciò continua a non trovare riscontro. Sempre per quanto riguarda il quartiere in questione, un altro tema da porre sotto i riflettori è quello concernente la segnaletica stradale, soprattutto orizzontale, che risulta essere assolutamente carente data l’alta densità di popolazione che vive e frequenta l’intera area. Un altro fenomeno riscontrato è la mancata pulitura delle strade del quartiere o se avviene, solo in parte, senza completare la pulizia di tutto il rione e in maniera molto approssimativa. Le ultime opere di pulizie sono state fatte da noi residenti, non si può calzare la mano e demandare sempre alla buona volontà del cittadino.

Siamo certi che queste difficoltà esistenti, che peggiorano il quadro complessivo della vivibilità, possano essere monitorate con attenzione e con l’obiettivo di trovare correttivi che consentano di venire incontro alle necessità esistenti. Riteniamo non sia più possibile andare avanti in questo modo. È per tale ragione chiediamo per l’ennesima volta l’intervento del comune con l’auspicio che possano arrivare risposte all’altezza delle necessità”.