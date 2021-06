Enna: incontro tra Lega e Coraggio Italia-Cambiamo

I segretari provinciali della Lega e di Coraggio Italia-Cambiamo, Giuseppe Savoca e Gaetano Di Maggio, si sono incontrati per fare il punto sulla situazione socio-economica in cui versa il territorio della provincia di Enna.

“Il nostro territorio – hanno dichiarato – è da troppo tempo ormai abbandonato al proprio destino, ancor prima della maledetta pandemia si registrava una crescente fuga di giovani verso altre mete per mancanza di lavoro. Ora la situazione è diventata a dire poco insostenibile, con le imprese che sono costrette a chiudere e con un territorio che diventa sempre più povero. Bisogna trovare soluzioni ed idee immediate”.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle elezioni amministrative in provincia e non poteva certo mancare la riflessione sulle imminenti, ormai, elezioni regionali.

“Nella nostra provincia – continuano i responsabili dei partiti – sono stati eletti nell’ultima tornata elettorale un deputato 5 stelle e uno del Pd. Il centro-destra non ha avuto la capacità elettorale di fare eleggere un proprio rappresentante. Bisogna ritornare a ragionare su temi e valori di centro-destra per evitare un’ennesima sconfitta”.

Savoca e Di Maggio si rivedranno a breve per cercare, anche con altre componenti dell’area moderata, un’intesa duratura politico-elettorale a livello provinciale.