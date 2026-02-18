Enna: incontro tra il Prefetto Portelli e la DMO-UKE sullo sviluppo del territorio

PUBBLICITÀ

Si è svolto il 13 febbraio scorso, presso la Prefettura di Enna, un incontro tra il Prefetto di Enna, S.E. dott. Ignazio Portelli, e il Presidente della DMO-UKE Sicilia centrale, Prof. Claudio Gambino, Ordinario di Geografia del Dipartimento di “Studi Classici, Linguistici e della Formazione” (SCLF) dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. All’incontro ha preso parte anche il Capo di Gabinetto della Prefettura, il Viceprefetto aggiunto dott. Biagio Spoto.

Il colloquio, di carattere conoscitivo, si è svolto in un clima di cordiale collaborazione e ha rappresentato un primo momento di confronto su tematiche di interesse comune, con particolare riferimento alla valorizzazione territoriale e culturale del Libero Consorzio Comunale di Enna e alle prospettive di sviluppo turistico sostenibile delle aree interne.

Nel corso dell’incontro è emersa la piena consapevolezza, da parte del Prefetto, delle criticità strutturali che interessano il territorio ennese, unitamente alla cognizione delle significative potenzialità culturali, paesaggistiche e identitarie dell’area provinciale. In tale prospettiva è stata condivisa l’importanza di rafforzare forme di coordinamento istituzionale e di promuovere una efficace cabina di regia capace di coinvolgere in modo sinergico i principali attori territoriali – enti locali, università, sistema produttivo, realtà associative e culturali – al fine di sostenere percorsi.

Tra gli argomenti affrontati è stata inoltre condivisa l’opportunità di avviare forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali e scientifiche che possano accompagnare le celebrazioni del centenario dell’istituzione della Provincia e della Prefettura di Enna, valorizzandone la storia istituzionale, l’identità territoriale e il patrimonio culturale. In tale ambito, è stata prevista la realizzazione di una mostra cartografica tematica volta a raccontare l’evoluzione della geografia politico-amministrativa del territorio, dal sistema dei circondari di Nicosia e Piazza Armerina alla nascita della Provincia di Castrogiovanni.

Organismo di governance delle politiche turistiche territoriali, riconosciuto da ENIT e dalla Regione Siciliana e guidato – quale ente capofila – dall’Università degli Studi di Enna “Kore”, la DMO-UKE Sicilia centrale ha confermato la propria disponibilità a mettere in campo competenze scientifiche, capacità di analisi territoriale e strumenti di comunicazione utili a supportare percorsi condivisi di promozione e conoscenza del territorio, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali.

L’incontro rappresenta un primo passo verso possibili ulteriori momenti di confronto e collaborazione, con l’obiettivo comune di contribuire alla valorizzazione del territorio ennese.