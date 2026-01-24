Enna: incontro tra i vertici di Polizia Stradale e Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri una visita istituzionale tra il Commissario Capo della Polizia di Stato e Comandante della Sezione Polizia Stradale di Enna, Dott. Mario Giannotta, prossimo al pensionamento, e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Enna, Arch. Erich Granata, il cui mandato si concluderà il prossimo 31 gennaio. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto e di condivisione dei valori istituzionali.

PUBBLICITÀ

Durante l’incontro è stato tracciato un bilancio dei sedici mesi di mandato del Comandante Granata, periodo nel quale si è consolidato un rapporto di collaborazione improntato sulla reciproca stima e sulla costante cooperazione operativa. Particolare rilievo è stato dato alla sinergia sviluppata negli interventi di soccorso tecnico urgente, che ha trovato applicazione soprattutto grazie alla posizione strategica del Comando di Enna. La sua ubicazione, infatti, consente di intervenire rapidamente lungo l’arteria autostradale A19, dove la frequenza degli incidenti rende costante e intensa l’attività operativa, garantendo tempi di risposta rapidi e elevati standard di sicurezza a tutela della collettività.

Un’attenzione specifica è stata inoltre dedicata alle attività congiunte di formazione e informazione, affrontando tematiche attuali come gli incidenti che coinvolgono auto elettriche e batterie al litio. Queste iniziative hanno contribuito all’armonizzazione delle procedure operative e al rafforzamento delle competenze professionali del personale coinvolto. È stata proposta anche l’apertura di un tavolo di confronto, coordinato dalla Prefettura di Enna, sulla gestione degli eventi emergenziali lungo l’autostrada A19.

Nel corso della visita sono stati espressi apprezzamento e riconoscenza per il lavoro svolto da entrambi e per il clima di leale collaborazione istituzionale instaurato.

In chiusura, sono stati formulati i più sentiti auguri al Comandante Granata per la prosecuzione della carriera presso la Direzione Regionale Sicilia dei Vigili del Fuoco e al Commissario Giannotta per un sereno pensionamento, auspicando che entrambi possano proseguire i loro percorsi con lo stesso spirito di servizio, professionalità e dedizione dimostrati nel corso dei rispettivi incarichi.