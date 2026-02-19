Enna: incontro tra centrodestra e realtà civiche

PUBBLICITÀ

Si è svolto questa sera un incontro tra forze politiche e realtà civiche con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso finalizzato alla costruzione di un progetto amministrativo per la città di Enna.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti dei partiti di centrodestra insieme ad almeno due liste civiche di riferimento, riconducibili a Gloria–Vasapollo e Campanile–Contino.

Il confronto si è concluso con la decisione di avviare un percorso comune basato su contenuti programmatici, responsabilità e prospettive di governo, che dovrebbe portare alla definizione di una proposta per la città e alla successiva individuazione di un candidato sindaco condiviso.

L’iniziativa si propone inoltre come un percorso aperto ad altre forze politiche e sociali interessate a contribuire alla definizione di una piattaforma programmatica per il futuro di Enna.