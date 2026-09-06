Enna, incontro sul “Dopo di Noi”: cambia la sede, riunione a Palazzo di Città

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Cambio di sede per l’incontro sul “Dopo di Noi” in programma domani, lunedì 7 settembre, alle 15.30 a Enna. La riunione, inizialmente indicata presso il Teatro Neglia, si svolgerà invece nella Sala Baccarà di Palazzo di Città.

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L’appuntamento è stato convocato dalla vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Stefania Marino e vedrà il coinvolgimento di associazioni, volontari e realtà del Terzo settore impegnate nel mondo della disabilità. Al centro del confronto ci saranno le esigenze delle famiglie e le possibili soluzioni da attivare nell’ambito del “Dopo di Noi”, con particolare attenzione ai percorsi di autonomia e alle prospettive future delle persone con disabilità prive del sostegno familiare.

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All’incontro prenderà parte anche il Garante per la tutela, la promozione e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Enna, Marco Milazzo.