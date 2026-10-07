Enna: incontro su psicologia, emozioni e benessere alla Mondadori Bookstore

Giornata Mondiale della Salute Mentale
Giornata Mondiale della Salute Mentale
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In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, sabato 10 ottobre, dalle 10.30 alle 12, la Mondadori Bookstore di Enna ospiterà l’incontro “Psicologia, emozioni, natura e benessere”, con lo psicologo Filippo Borrello.

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L’appuntamento sarà dedicato ai temi della salute mentale e del benessere psicologico, con particolare attenzione alla capacità di riconoscere, esprimere e gestire le emozioni.

Nel corso dell’incontro sarà affrontato anche il rapporto tra persona e ambiente. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire informazione e sensibilizzazione sui temi legati alla salute mentale, promuovendo una maggiore consapevolezza verso se stessi, gli altri e l’ambiente circostante.

L’incontro è gratuito e rivolto agli adulti. I posti sono limitati ed è necessaria l’iscrizione per motivi organizzativi.

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