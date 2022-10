Mercoledì dalle 15,30, presso l’Urban Center dell’ex convento dei Cappuccini di Enna, l’ordine degli architetti della provincia in collaborazione con il Comune presenterà il concorso di progettazione per la riqualificazione della Via Trieste. Sarà anche l’occasione per dibattere sul PNRR. Previsti gli interventi del Sindaco Maurizio Dipietro, del presidente provinciale dell’Ordine degli Architetti Sebastiano Fazzi, dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro e dell’Arch. Antonino Rizza.