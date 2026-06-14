Enna: incontro su cultura, religione, turismo e devozione al Centro culturale Proserpina

Si terrà giovedì 18 giugno 2026, alle ore 18.30, al Centro culturale Proserpina di Pergusa, in via Claudiano 3, l’incontro dal titolo “Cultura, religione, turismo e devozione”.
L’iniziativa sarà dedicata al rapporto tra patrimonio culturale, tradizioni religiose, valorizzazione turistica e devozione popolare, con un confronto che coinvolgerà diversi relatori.
Interverranno il dott. Mauro Alerci, la dott.ssa Luisa Gardali dell’Associazione Guide Turistiche di Enna, l’avv. Anna Vasquez e la dott.ssa Adriana Cianciolo.