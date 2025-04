Enna: incontro pubblico alla Sala Cerere sulla Riforma del Terzo Settore

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, promuove un incontro pubblico dedicato alla Riforma del Terzo Settore e agli adempimenti previsti per gli enti che vi operano.

L’evento, dal titolo “Enti del Terzo Settore: a che punto siamo?”, si terrà lunedì alle ore 18.00 presso la Sala Cerere di Enna, e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per associazioni, volontari e operatori del non profit.

Nel corso dell’incontro si approfondiranno i passaggi principali della riforma, con particolare attenzione agli obblighi normativi attualmente in vigore e alle buone pratiche da adottare per una gestione trasparente, efficace e conforme. A guidare la riflessione sarà l’Avv. Gabriele Sorace, consulente legale del CSVE, che risponderà anche a domande e dubbi da parte dei partecipanti.

L’incontro è aperto al pubblico.