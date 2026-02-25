Enna: incontro istituzionale tra il Sindaco e il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Si è svolto presso il Palazzo Municipale di Enna un cordiale e proficuo incontro istituzionale tra il Sindaco della Città di Enna, Avv. Maurizio Dipietro, e il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, Ing. Augusto Alessio Fonti, recentemente insediatosi alla guida del Comando provinciale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi legati alla sicurezza del territorio, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle peculiarità morfologiche e ambientali del territorio ennese, nonché alle attività di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità.

Nel corso del colloquio è stata ribadita la piena collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione comunale e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dal personale operativo a servizio della collettività.

Il Sindaco di Enna, Avv. Maurizio Di Pietro, ha dichiarato: «Questa mattina ho avuto il piacere di dare il benvenuto nella nostra città al nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Enna, al quale ho rappresentato la gratitudine della comunità ennese per l’instancabile attività portata avanti nel territorio soprattutto in concomitanza con eventi calamitosi. Ho, inoltre, rinnovato l’impegno del Comune a continuare nel percorso già tracciato di proficua collaborazione tra i due enti.»

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, Ing. Augusto Alessio Fonti, ha affermato: «Ringrazio il Sindaco per l’accoglienza e per la disponibilità manifestata. Il dialogo costante con le istituzioni locali costituisce un elemento fondamentale per garantire un’efficace attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Enna continuerà ad operare con massimo impegno e spirito di servizio a favore della sicurezza del territorio e della comunità.»

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire un percorso di collaborazione istituzionale volto al rafforzamento delle attività di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze, a beneficio dell’intera comunità ennese.