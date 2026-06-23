Enna, incontro informativo sui percorsi formativi nel settore ferroviario

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Venerdì 26 giugno, alle 17:30, la Pro Loco Proserpina di Enna, nella sede di via Marchese Mario Grimaldi n. 8, ospiterà un incontro informativo promosso dall’Accademia Italiana Alta Formazione Ferroviaria.

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Il settore ferroviario è in continua crescita e cerca costantemente nuovi professionisti. L’incontro ha lo scopo di illustrare quali sono le figure tecnico-professionali più richieste, di mostrare il percorso formativo necessario e gli sbocchi professionali possibili.

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Il corso che ne seguirà servirà a formare queste figure, che potranno essere inserite nel settore dei trasporti ferroviari, che fatica a trovare lavoratori.

L’incontro è gratuito, puramente informativo ed è aperto al pubblico di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per motivi logistici è necessario prenotarsi chiamando il numero 3401482641.

Le iscrizioni sono aperte all’intera provincia di Enna.