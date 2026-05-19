Enna, incontro di Sud chiama Nord a sostegno di Mirello Crisafulli

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Si terrà domani, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 19, alla Galleria Civica di Enna, l’incontro promosso da Sud chiama Nord a sostegno del candidato sindaco Mirello Crisafulli.

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All’iniziativa interverranno Maria Carmela Romano, referente provinciale di Sud chiama Nord Enna, l’onorevole Danilo Lo Giudice, segretario regionale di Sud chiama Nord, Mario Capasso, referente cittadino e portavoce dei candidati della lista Movimento Progressista e Democratici per Enna, il senatore Mirello Crisafulli, candidato sindaco per Enna, e l’onorevole Cateno De Luca, fondatore di Sud chiama Nord.