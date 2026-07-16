Enna, incontro di Sinistra Italiana a 25 anni dal G8 di Genova

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A venticinque anni dal G8 di Genova, Sinistra Italiana Enna promuove un incontro pubblico per ricordare e analizzare gli avvenimenti del luglio 2001 e le loro conseguenze sul piano storico e politico. L’iniziativa si terrà lunedì 20 luglio 2026, alle 18.30, al Centro culturale Al Kenisa, in via Roma 481 a Enna.

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L’incontro promosso da Sinistra Italiana intende ripercorrere quei fatti attraverso le testimonianze di chi era presente e una riflessione sulle forme di partecipazione e di dissenso democratico.

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“Non si possono cancellare la memoria, gli ideali e i valori di una persona o di un intero movimento con la violenza e la repressione”, dichiarano gli organizzatori. “Quello sparo di venticinque anni fa non ha spento la luce di una generazione che guardava avanti. Non spegni il sole se gli spari addosso”.

Interverranno lo storico Carmelo Albanese e Giorgio Marasà, responsabile Esteri di Sinistra Italiana, entrambi presenti a Genova durante le manifestazioni del 2001. Il dibattito affronterà anche gli sviluppi successivi a quelle giornate e le questioni politiche e sociali del presente.

I saluti introduttivi saranno affidati a Francesco Longo, di Sinistra Italiana Enna. A moderare l’incontro sarà la giornalista Manuela Acqua.