Enna: incontro di Europa Verde-AVS sul tema acqua e caro bollette

Ieri, presso la Sala CGIL di Enna, si è tenuto un incontro promosso da Europa Verde-AVS Nicosia-Enna, a tema “Acqua, Caro Acqua, e altre possibilità ad Acqua Enna”.

Sono intervenuti Piero Capizzi, Presidente del Libero Consorzio di Enna, Rosalba D’Accorso, Coordinatrice Provinciale Movimento 5 Stelle Enna, Maurizio Dipietro, Sindaco di Enna, Giuseppe Maria Amato, Direzione regionale Lega Ambiente, Antonio Malaguarnera, Segretario CGIL Enna, Piergiacomo La Via, Enza Bartoli e Pippo Bruno per le associazioni dei consumatori. Ha concluso i lavori Maria Gabriella Grasso, Direzione Regionale Europa Verde.

I lavori sono stati coordinati da Aldo La Ganga e assai partecipati dal pubblico presente, al punto da ritenersi opportuno un altro incontro sul tema acqua e caro bollette.