Enna: incontro dei comitati Pro Palestina della Sicilia

Si sono incontrati ieri a Enna i rappresentanti dei comitati Pro Palestina della Sicilia. All’incontro hanno partecipato anche esponenti del Global Movement to Gaza, di BDS e di numerose realtà locali che nei mesi scorsi hanno promosso attività di sensibilizzazione, informazione e mobilitazioni in diverse città dell’isola. Le stesse organizzazioni hanno inoltre fornito supporto agli equipaggi delle navi della Global Sumud Flotilla partite dai porti siciliani.

I lavori si sono aperti con il saluto di Faris Said, cittadino palestinese attualmente in Sicilia per l’avvio di progetti di cooperazione tra associazioni ennesi e realtà della Cisgiordania. Said ha ringraziato i presenti per l’impegno dimostrato nei mesi precedenti e per le iniziative previste nel prossimo futuro, sottolineando il valore delle manifestazioni di solidarietà, che — ha affermato — offrono «conforto e speranza al popolo palestinese che si sente isolato ed emarginato anche nelle decisioni che riguardano direttamente il suo futuro».

Durante la riunione è stata analizzata la situazione attuale nei territori palestinesi. I partecipanti hanno parlato di «finta tregua che ha solo prodotto l’illusione dello stop delle violenze», sostenendo che «i palestinesi continuano ad essere uccisi, le loro case confiscate» e che il governo israeliano starebbe modificando le leggi sulla proprietà immobiliare in Cisgiordania «per favorire l’esproprio dei terreni e l’espansione degli insediamenti dei coloni».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema della nascita del «Board of Peace», definito dai partecipanti «scandalosa», ritenuto da un lato lesivo del ruolo delle istituzioni internazionali e dell’ONU e dall’altro caratterizzato — secondo quanto affermato — dall’assenza dei palestinesi nella pianificazione del loro futuro, circostanza che «mette a nudo le vere finalità di questa aggregazione di paesi che mirano ad occupare i territori palestinesi a fini speculativi».

La riunione si è conclusa con la presentazione di diverse proposte operative, tra cui il rafforzamento del coordinamento regionale e la costituzione di gruppi di lavoro tematici, uno dedicato alla comunicazione e all’informazione e un altro alla preparazione delle iniziative previste per la prossima primavera.