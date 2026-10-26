Enna, incontro con PattoxRestare sul diritto a restare e costruire il proprio futuro in Sicilia

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Restare in Sicilia, costruire opportunità e immaginare un futuro dignitoso nei territori in cui si è scelto di vivere. È questo il tema al centro dell’incontro Enna incontra PattoxRestare, in programma giovedì 29 ottobre, a partire dalle 18:30, al 64 Rooms di Enna.

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L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire uno spazio di confronto pubblico sul futuro della comunità ennese, in un contesto segnato da spopolamento, invecchiamento della popolazione e difficoltà economiche e occupazionali. Una discussione che parte dal basso e mette al centro le esperienze di chi, attraverso il proprio lavoro e le proprie attività, costruisce ogni giorno alternative concrete e contribuisce a mantenere vivi i territori dell’entroterra siciliano.

Protagonista dell’incontro sarà PattoxRestare, una coalizione di 60 organizzazioni siciliane che ha scelto di trasformare l’impegno quotidiano nei territori in una battaglia politica collettiva per il diritto a restare. Tra le iniziative promosse dalla coalizione figurano la proposta sul lavoro Sicilia Disoccupazione Zero e la campagna Non Restiamo Senza, strumenti per riportare al centro del dibattito pubblico il tema dell’occupazione e delle condizioni necessarie a costruire un futuro in Sicilia.

A raccontare questa esperienza sarà Federica Pollari, in dialogo con alcune realtà che hanno scelto di investire su Enna e sul territorio circostante, sperimentando modelli di lavoro, produzione, cultura ed educazione capaci di generare valore locale.

Tra gli ospiti, Condensed Studio, studio creativo multidisciplinare che opera nei campi del design, della comunicazione visiva, dello sviluppo web e dell’audio; La Quercia, micronido socio-educativo per la prima infanzia che promuove autonomia e crescita attraverso pratiche pedagogiche ispirate al metodo Montessori e ad altri approcci educativi innovativi; Montika, associazione impegnata nella promozione di servizi socio-educativi e nella tutela dei diritti dei minori, delle persone con disabilità e delle loro famiglie; Convegno di Marte, azienda agricola della provincia di Enna impegnata nella valorizzazione delle produzioni agricole locali; Nica, realtà di produzione creativa e hosting culturale nata con l’obiettivo di connettere la Sicilia con il resto del mondo. Sarà presente anche Spaccio Bio, realtà ennese legata alla promozione del cibo e delle produzioni locali.

Esperienze differenti, accomunate dalla volontà di costruire opportunità professionali e relazioni, valorizzare le risorse del territorio e dimostrare che restare non significa rinunciare a immaginare il futuro, ma poterlo costruire a partire dal luogo in cui si vive.

L’incontro vuole quindi superare la narrazione dello spopolamento come fenomeno inevitabile e aprire una riflessione collettiva sulle condizioni necessarie per rendere possibile una scelta diversa: lavoro dignitoso, servizi accessibili, spazi culturali, formazione, reti di collaborazione e sostegno alle iniziative locali.

A moderare il dibattito sarà Pierluigi Bizzini, giornalista ennese di FADA Collective. L’iniziativa è organizzata da Altra Sponda Enna, Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei e PattoxRestare, insieme a una rete di realtà associative e attiviste del territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.