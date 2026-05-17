Enna: incontro con i candidati di Noi Moderati

Si terrà oggi, domenica 17 maggio, alle ore 18, al Federico II Palace di Enna, l’incontro con i candidati di Noi Moderati.
PUBBLICITÀ
L’iniziativa sarà un momento di confronto in vista delle elezioni amministrative, con lo slogan “Insieme per Enna, con serietà e competenza”.
Interverranno l’avvocato Salvatore Bonincontro, segretario provinciale di Noi Moderati, il candidato sindaco Ezio De Rose, Giuseppe Savoca, candidato al Consiglio comunale, Gaetano Di Maggio, assessore designato, e l’avvocato Massimo Dell’Utri, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri del Governo.