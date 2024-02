Enna: incontro all’Ordine dei Medici sulla vaccinazione anti-zoster

PUBBLICITÀ

Nuovo appuntamento all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna sabato 24 febbraio con l’incontro su “Razionale e offerta della vaccinazione anti-Zoster nell’ASP di Enna” organizzato insieme alla Facoltà di Medicina della Kore.

PUBBLICITÀ

Responsabili scientifici dell’evento formativo al quale ci si può ancora iscrivere sono Franco Belbruno, dirigente responsabile dell’U.O. di Epidemiologia e Statistica Sanitaria dell’Asp di Enna, e Vincenzo Restivo, docente della facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università Kore. Relatori: Restivo, Ceccarelli, Sambataro, Lo Giudice e Rinaldi; moderano i lavori Belbruno, il presidente dell’Ordine dei Medici Renato Mancuso, Calandra e Gurgone, protagonisti anche della tavola rotonda.

Scopo del corso è fornire una puntuale informazione sull’epidemiologia della malattia da Herpes Zoster; informare sulle sue complicanze, sulla vaccinazione anti Zoster e sul modello di offerta vaccinale.

“Un incontro importante – spiegano o medici – per fornire a tutti i professionisti sanitari gli strumenti e le metodiche per affrontare le possibili resistenze del virus e favorire l’empowerment dei pazienti in campo vaccinale, aumentando le coperture nell’adulto e nei soggetti a rischio”.

“L’obiettivo dell’evento formativo – spiegano gli organizzatori – è quello di migliorare l’approccio alla prevenzione; rafforzare la consapevolezza culturale dei professionisti sul valore etico e sociale delle vaccinazioni, particolarmente utile nell’età adulta e nell’anziano”.

L’intento del corso e, quindi, della tavola rotonda che ne seguirà, è anche quello di individuare: funzione, compiti e attività delle varie figure professionali nell’ambito delle campagne vaccinali e gestire e confrontarsi sulla gestione della promozione delle vaccinazioni dell’adulto.

Angela Montalto

Ufficio stampa Ordine dei Medici di Enna