Enna: inclusione e accoglienza al Federico II, Samuele si diploma con un brillante risultato

Si è concluso brillantemente il percorso scolastico di Samuele Maglio, alunno dell’IPS “Federico II” di Enna, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Rosaria Di Prima. Samuele, appartenente alla classe V sez. F del settore Accoglienza Turistica, ha conseguito il diploma con una votazione di 98/100 nell’anno scolastico 2024/2025.

Secondo i suoi docenti, Samuele ha sempre dimostrato una profonda passione e ammirazione per le forze dell’ordine, al punto da conoscerne con precisione i gradi gerarchici e i dettagli delle rispettive divise.

Al termine del colloquio orale, il Tenente Arcangelo Carletta ha voluto salutarlo personalmente, donandogli una copia del calendario dei Carabinieri 2022, un prezioso tassello per completare la collezione che Samuele cura con dedizione da anni.

Il prof. Gianfranco Salvatore Bonanno, collaboratore della dirigente scolastica, insieme ai docenti Angelo Moceri e Nadia Fedele, ha sottolineato come “l’IPS Federico II è una scuola inclusiva, che accoglie ogni singolo bisogno speciale di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, affinché si possa costruire un percorso pedagogico-educativo improntato sul ben-essere e sulla pro socialità”.

La dirigente scolastica Rosaria Di Prima ha, inoltre, ringraziato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna per la continua collaborazione con l’istituto e per l’attenzione dimostrata nei confronti della comunità scolastica. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Maggiore Francesco Mazzuoccolo per l’impegno e il supporto, e alla prof.ssa Paola Grancuore, che ha curato la gestione dei contatti.