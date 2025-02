Enna: incidenti con auto elettriche e batterie al litio, seminario per Vigili del Fuoco e Polizia

PUBBLICITÀ

Il 4 e 5 febbraio presso il Comando di Enna si è svolto il seminario informativo rivolto al personale dei Vigili del Fuoco dei comandi della Regione ed al personale della Polizia di Stato del compartimento orientale su “incidenti coinvolgenti auto elettriche e batterie al litio”.

Il seminario è stato svolto in collaborazione con il personale del Comando di Palermo che ha trattando i seguenti argomenti: “Batterie al litio. Tipologia e caratteristiche costruttive”; “Rischi connessi all’utilizzo e allo stoccaggio degli accumulatori agli ioni al litio”; “Procedure di intervento a seguito di incidenti stradali coinvolgenti auto elettriche ed ibride”; “Procedura di messa in sicurezza delle batterie agli ioni coinvolte da incendio”; “Procedure di Sala Operativa in caso di incidenti Stradale”.

Le attività sono state articolate in due fasi: una prima parte teorica, svolta all’interno dei locali della palestra della sede centrale del Comando, e la seconda, riguardante la parte pratica, sul piazzale esterno della caserma.

Al corso oltre al Comandante Erich Granata, che ha presentato il corso ai numerosi partecipanti, sono intervenuti il Questore di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, e il Dirigente della Polizia di Stato, dott. Mario Giannotta.