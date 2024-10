Enna: incidente tra due mezzi pesanti sulla A19

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna alle ore 9.15 circa sono intervenuti sulla A19 al km 152+300 in direzione Palermo per un incidente stradale. Per cause ancora da accettare si sono scontrati due mezzi pesanti.

I conducenti di entrambe i veicoli dopo essere stati estratti dalle lamiere, sono stati presi in cura dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarli in elisoccorso. Sul posto anche la Polstrada.

Dopo una breve chiusura per consentire le operazioni di soccorso, la A19 è stata riaperta al traffico.