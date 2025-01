PUBBLICITÀ

Dalle ore 10 i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati lungo la A19 nei pressi dello svincolo di Enna per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un autoarticolato è rimasto coinvolto nel sinistro.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente dalle mezzo pesante incidentato e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario intervenuto anche con l’elisoccorso.

Sul posto presenti anche Anas e Polstrada. Al momento l’autostrada è chiusa.