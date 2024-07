Enna: incidente sulla A19, intervento dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Alle ore 11 circa una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta sulla A19 al chilometro 127+300 in direzione Palermo per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, due furgoni si sono scontrati. Nel sinistro, uno dei due conducenti è rimasto incastrato.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a estricare dal furgone uno dei conducenti per affidarlo al personale del 118, che con l’elisoccorso lo ha trasportato presso l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche la Polstrada e l’Anas. Al momento la viabilità è assicurata su una sola corsia.