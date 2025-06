Enna, incidente stradale sulla SS117: tre feriti, uno trasportato in elisoccorso

PUBBLICITÀ

Alle ore 12.10 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti lungo la SS117, in prossimità di contrada Salinella, per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, due trasportate in ambulanza presso l’Ospedale Umberto I di Enna ed una con l’elisoccorso presso il Cannizzaro di Catania.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti il 118, i Carabinieri e la Polstrada.