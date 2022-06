Enna: incidente nei pressi della stazione ferroviaria di Dittaino

I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna nelle prime ore del pomeriggio odierno sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Dittaino per un incidente stradale.

Una vettura, per cause ancora da accertare, è uscirà fuori strada ribaltandosi dentro un canalone. Il conducente, miracolosamente illeso, dopo essere stato riportato sulla sede stradale, è stato consegnato al personale sanitario e trasportato per accertamenti in un presidio ospedaliero a Catania.