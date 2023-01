Incidente mortale nei pressi del bivio Torre ad Enna, a perdere la vita una donna. La dinamica dell’incidente, avvenuto poche ore fa, non è ancora chiara e sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno operando per ricostruirla. A causa dell’incidente traffico rallentato lungo lo scorrimento veloce in direzione Caltanissetta all’altezza del bivio per Pergusa.