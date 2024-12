PUBBLICITÀ

Alle ore 8.30 circa i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono intervenuti lungo la SS560 al km 5+400 (prima di Capodarso) per incidente stradale.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una vettura che per cause ancora in fase di accertamento è uscita di strada. A causa dell’urto il conducente è rimasto ferito.

Sul posto anche i Carabinieri ed il 118.