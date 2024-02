PUBBLICITÀ

Dalle ore 20.30 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati lungo la A19, nei pressi dello svincolo di Enna in direzione Catania, per un incidente stradale autonomo. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il guard rail finendo nella scarpata sottostante facendo un volo di circa 3 metri.

Il conducente, lievemente ferito, è stato trasportato presso l’Ospedale Umberto I di Enna.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polstrada, il 118 e l’Anas.