Dalle ore 18,30 circa i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono impegnati lungo la A19, al Km 150+350, per un incidente stradale autonomo. Una vettura è uscita fuori strada urtando nel muro di contenimento. Il conducente, unico passeggero, leggermente ferito, è stato trasportato presso l’Ospedale Umberto I di Enna. Presenti sul posto anche il 118, la Polstrada e l’Anas. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

