Stamattina a Enna alta un’auto proveniente da via Maestro Alfredo Rutella, una via molto ripida che costeggia il carcere di Enna, per cause ancora in fase di accertamento è finita contro un’altra vettura parcheggiata in via Regione Siciliana. Fortunatamente si sono registrati solo danni materiali e un grande spavento.

A quanto pare l’auto che proveniva dalla discesa era parcheggiata e si è mossa autonomamente, andando a schiantarsi contro l’altra auto.