Enna, incidente in galleria sulla A19: sversamento di gasolio, autostrada chiusa al traffico

Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna è attualmente impegnata sull’A19, al km 116, all’interno della galleria Cappuccini, per un incidente stradale. Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro il guardrail. L’impatto ha provocato uno squarcio nel serbatoio, causando un copioso sversamento di gasolio.

Per il travaso del carburante è stato allertato il Nucleo regionale per il travaso di liquidi infiammabili da Palermo. Attualmente l’A19 è chiusa al transito.