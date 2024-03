Enna: incidente in contrada Bannata, due i feriti

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina alle 14 circa sono intervenuti lungo la SS 117bis al km 41+500, contrada bannata, per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Uno dei due è stato trasportato in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta, il secondo presso l’Ospedale Chiello di Piazza Armerina.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, sono intervenuti la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri.