Enna: incidente a Pergusa, la città piange Ugo Vinci

La città di Enna è sotto shock per la tragica scomparsa di Ugo Vinci, il giovane 24enne deceduto ieri sera in un incidente nei pressi dell’autodromo di Pergusa.

Ugo, studente di medicina, si trovava nell’auto insieme ad altri due amici, lui era seduto nel sedile posteriore. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato schiantandosi contro la recinzione dell’autodromo e incendiandosi subito dopo. I due amici sono riusciti ad uscire dall’auto, mentre lo sfortunato giovane non c’è purtroppo riuscito. I due feriti sono attualmente ricoverati all’Ospedale Umberto I.

La comunità ennese è profondamente colpita dalla notizia, tanti i messaggi sui social di chi lo ha conosciuto. La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore.