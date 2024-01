PUBBLICITÀ

Tragedia nel capoluogo ennese. Dalle ore 11.15 di oggi i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati in via Sant’Onofrio per un incendio in un’abitazione. Il rogo si è sviluppato in camera da letto e ha investito anche il proprietario dell’abitazione che è stato trovato privo di vita.

Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti. Sul posto anche la Polizia di Stato.