Incendio in C/da Bubudello, lungo la strada da bivio Ramata in direzione per Barrafranca.

Sul posto ci sono il DOS del Corpo Forestale, 2 squadre del Corpo Forestale Regionale con autobotte ed intervento aereo in corso tramite 2 Canadair.

La Sala operativa del Corpo Forestale ha chiesto supporto alle operazioni di spegnimento di altre due squadre antincendio di Volontari di Protezione Civile provenienti da Enna e Piazza Armerina.

