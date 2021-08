Enna: incendio a Pergusa, danni per alcune abitazioni e aziende

Momenti di paura da ieri a Pergusa a causa dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio nelle contrade Parasporino, Iacopo e Cannavò. Le fiamme si sono avvicinate alle numerose abitazioni presenti nell’area, alcune sono state fatte evacuare. Il rogo ha continuato nella sua azione anche in serata e durante la notte. Gli abitanti della cooperativa Giunone in serata sono rientrati nelle proprie case, dopo essere state messe in sicurezza. Stamattina l’incendio ha interessato la SS 561 nei pressi dell’innesto con la SP turistica che porta a Grottacalda. Attualmente le fiamme si dirigono verso Monte Capitone e, quindi, la pineta di Pergusa.

Ingenti i danni provocati, non solo all’ambiente e al paesaggio. Due le aziende agricole ad esempio che hanno subito danni, ma anche alcune abitazioni, i terreni circostanti e strutture ricettive presenti nella zona.

Sul posto lavorano ormai senza tregua vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile con l’ausilio dei mezzi aerei nel tentativo di porre fine a questa tragedia che sta colpendo il territorio.