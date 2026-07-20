Enna, incendi e ondate di calore: il Comune attiva il centro operativo comunale

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Il sindaco di Enna, Vladimiro Crisafulli, ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale per coordinare i servizi di soccorso e l’assistenza alla popolazione. Il provvedimento è stato adottato alla luce dell’avviso della Protezione civile relativo al rischio incendi e alle ondate di calore.

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Il COC avrà sede nei locali dell’Ente Corpo volontari di Protezione civile, in via Scifitello. Attivate le funzioni dedicate alla pianificazione degli interventi, al volontariato, alla gestione di mezzi e materiali, alla viabilità, alle telecomunicazioni e all’assistenza alla popolazione.

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Per emergenze rivolgersi al numero 093520421.