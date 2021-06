Enna: incendi, altra giornata impegnativa per i vigili del fuoco

Tutte le squadre del comando provinciale di Enna dei Vigili del Fuoco sono impegnate nello spegnimento dei numerosi incendi che stanno colpendo il territorio provinciale.

Particolarmente grave risulta l’incendio in corso che coinvolge Bivio Ramata-Firma e Grottacalda, dove stanno operando due squadre, una da Enna e una da Piazza Armerina. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dei mezzi aerei. Il forte vento e le alte temperature stanno, infatti, rendendo oltremodo difficoltose le operazioni di spegnimento.

Un altro grosso incendio si è sviluppato in territorio di Pietraperzia, dove sta operando la squadra di Leonforte. Una squadra del comando di Enna da stamattina sta operando anche in provincia di Catania.

Sullo spegnimento degli incendi sta operando anche il corpo forestale.