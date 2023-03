Enna: inaugurato posto di polizia all’Ospedale Umberto I

Inaugurato il nuovo posto fisso di polizia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna. Presenti all’evento il prefetto Maria Carolina Ippolito, il questore Corrado Basile, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Francesco Iudica, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Emanuele Cassarà, il direttore medico di presidio Angela Montalbano e una rappresentanza della Polizia di Stato della Questura.

Il presidio sarà operativo dal prossimo 3 aprile nei giorni dal lunedì al sabato, nelle ore antimeridiane nonché in tre pomeriggi settimanali, ed opererà a diretto contatto con gli uffici della Questura per garantire un servizio più completo e una maggiore sicurezza agli operatori sanitari e ai pazienti. Ai controlli di vigilanza sul territorio nei pressi del predetto presidio contribuiranno anche l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

L’istituzione del nuovo posto di polizia è stata realizzata in adesione alle direttive del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, che ha così voluto incrementare la sicurezza all’interno delle strutture ospedaliere a seguito delle numerose aggressioni ai danni degli operatori sanitari verificatesi in ambito nazionale. Il servizio sarà svolto da personale qualificato che garantirà la sua costante presenza ai fini di prevenzione e di pronta repressione di atteggiamenti illeciti quando necessario. L’operatore della Polizia di Stato preposto opererà in stretto raccordo con la sala operativa della Questura, tramite una linea dedicata, a garanzia del pronto invio di pattuglie in caso di emergenze.

Il progetto del Posto di Polizia presso l’ospedale Umberto I di Enna rappresenta un importante passo avanti per l’azione di prevenzione e repressione dei reati condotta con costante impegno dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro che offrono servizi essenziali e di prima necessità ai cittadini quali, appunto, gli ospedali.