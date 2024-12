Enna: inaugurato murales all’ingresso dello stadio

PUBBLICITÀ

È stato inaugurato oggi il murales realizzato dalla Fondazione Federico II all’ingresso dello stadio Generale Gaeta di Enna. Sono intervenuti le autorità militari e civili, l’on. Eliana Longi, il presidente dell’Ars, on. Galvagno, e la vice presidente, on. Lantieri, che ha voluto inserire Enna in questo prestigioso e significativo progetto. A fare gli onori di casa il vice sindaco, Francesco Comito, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, e l’assessore allo sport, Rosalinda Campanile, insieme ai colleghi De Luca, Scillia e Vasapollo.

PUBBLICITÀ

“Abbiamo scelto lo stadio – spiega l’assessore Campanile – per l’installazione del murales, quale luogo simbolo dello sport ennese, perché siamo convinti che lo sport costruisca le basi per una crescita sana dei nostri ragazzi. Ringrazio l’on. Lantieri per l’attenzione mostrata nei confronti della nostra città, il presidente dell’Ars, le autorità intervenute, i consiglieri comunali, il presidente dell’Enna Calcio, Fabio Montesano, e gli amici della FC. Mi complimento con gli artisti che hanno realizzato il murales, Mirko Loste Cavallotto e Giovanni Marcellino”.

L’on. Lantieri ha, poi, annunciato di avere presentato un emendamento all’Ars per la concessione di un contributo importante per il miglioramento dello stadio. Questo costituirebbe un ulteriore importante tassello in favore della nostra città e della sua dotazione di infrastrutture sportive.