Enna, inaugurato lo Sciurbi Bar: non solo colazioni, pranzi e aperitivi, ma anche servizi

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Una nuova attività commerciale apre le porte a Enna Alta. È stato inaugurato ieri, venerdì 13 novembre, lo Sciurbi Bar, situato in viale Diaz 75, di fronte al Tribunale e al terminal degli autobus.

Il nome del locale richiama Calascibetta, paese d’origine dei titolari, che hanno voluto mantenere un legame con le proprie radici anche attraverso la scelta dell’insegna.

Il locale nasce con l’obiettivo di proporre un nuovo concept di bar, capace di unire la tradizionale offerta di caffetteria e ristorazione veloce a una serie di servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane dei clienti.

Colazioni, pranzi veloci e aperitivi sono al centro della proposta dello Sciurbi Bar, che punta a diventare un punto di riferimento per chi lavora nella zona, per gli studenti, per i viaggiatori e per quanti desiderano concedersi una pausa durante la giornata.

Particolare attenzione è riservata anche alle diverse esigenze alimentari, con prodotti di qualità e la disponibilità di prodotti vegani e senza glutine.

Il bar è aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato anche durante la pausa pranzo, per offrire ai clienti la possibilità di usufruire dei servizi nell’arco della giornata.

Una delle caratteristiche della nuova attività è proprio l’integrazione tra ristorazione e servizi. All’interno dello Sciurbi Bar è infatti possibile acquistare biglietti degli autobus SAIS per le linee urbane ed extraurbane, una possibilità particolarmente utile considerata la vicinanza con il terminal bus.

Dietro l’apertura del locale c’è ADA Service Società Cooperativa a r.l., presieduta da Alfonso Amico, con Davide Mancuso nel ruolo di vicepresidente. La cooperativa opera anche nel settore dei trasporti e della mobilità, offrendo servizi di noleggio con conducente (NCC) e transfer da e per gli aeroporti. Lo Sciurbi Bar rappresenta quindi un ampliamento delle attività della cooperativa, con una proposta che punta a coniugare accoglienza, ristorazione e servizi in una posizione centrale della città.

All’inaugurazione hanno fatto visita anche il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, che hanno rivolto i propri auguri ai responsabili della nuova attività.