Enna: inaugurato il progetto “Cicli Solidali”

Ieri sera al Visitor Center di Pergusa è stato inaugurato alla presenza di un numeroso pubblico il progetto “Cicli solidali”. Presenti anche due assessori della giunta ennese, Walter Cardaci e Giuseppe La Porta.

Nel corso della serata è stato illustrato il progetto che ha come obiettivo quello di rafforzare la mobilità sostenibile e l’utilizzazione dei mezzi a pedalata assistita non solo come strumento di svago o di trasporto personale, ma anche come strumento di servizio alla cittadinanza e come mezzo di mobilità quotidiana.

Il progetto interessa il territorio compreso fra Comuni di Caltanissetta, Enna, Calascibetta, Villarosa, San Cataldo, Valguarnera Caropepe, Delia e Sommatino.

Molto gradito durante la serata il concerto del duo Davide Campisi e Mimì Sterrantino.